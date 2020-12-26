Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинація від коронавірусу в Україні ще не почалася, але вже розроблений план імунізації населення. Перші партії вакцини в Україні очікують на початку 2021 року, а перші щеплення від COVID українці можуть отримати вже в лютому, докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо про вакцини від коронавирусу і яку отримає Україна

Згідно з механізмом COVAX (світова ініціатива, створена на платформі Глобального альянсу з вакцин та імунізації) Україна розраховує отримати 8 млн доз вакцини. Цього вистачить, щоб прищепити 4 млн осіб. Але Україна веде переговори, щоб збільшити число доз. Крім того, керівництво країни веде переговори і з виробниками вакцин безпосередньо.

Як заявив в. о. глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузин, на даний момент невідомо вакцина якого виробника надійде в Україну. Разом з тим, за його словами, більш доступною може бути вакцина AstraZeneсa.

Крім того, в МОЗ вказують і на особливості зберігання вакцин, до яких Україні потрібно підготуватися. Так, деякі препарати повинні зберігатися при температурі -70 градусів і нище. Можливості України для прийняття таких вакцин обмежені. Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що таких препаратів країна зможе приймати не більше 300 тисяч доз на тиждень.

Зокрема, препарат Pfizer необхідно зберігати при температурі -75 градусів, вакцину від Moderna - при -20 градусах, тоді як вакцину AstraZeneсa можна зберігати до шести місяців у звичайних холодильниках при температурі від +2 до +8.

Відзначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла до списку країн які першими отримують вакцину від коронавірусу. Глава держави веде переговори зі світовими лідерами, щоб прискорити отримання вакцини для України.

Крім того, український уряд готує пропозицію компаніям Pfizer, BioNTech і AstraZeneca з транспортування препаратів літаком "Мрія". Таким чином в Кабміні розраховують прискорити отримання вакцини від коронавірусу для України.

План вакцинації від коронавірусу в Україні

Цього тижня Міністерство охорони здоров'я представило план вакцинації, згідно з яким буде проведена імунізація в 2021-2022. Так, план складається з 5 етапів і включає 9 пріоритетних груп (зокрема, медики, військові, пенсіонери, працівники соцсфери). Старт вакцинації планують на січень-лютий, але як зазначив глава МОЗ Максим Степанов, терміни можуть зміститися.

Крім того, пенсіонери з супутніми захворюваннями будуть рекомендовані для отримання вакцини в першу чергу. Але пріоритетність літніх людей можуть переглянути, все залежить від вакцини.

Всього за 2021-2022 рік планують вакцинувати не менше 50% населення країни.

Вакцина від COVID в Україні: платна чи безкоштовна

Вакцинація від коронавируса в Україні буде добровільною і безкоштовною, як мінімум для пріоритетних груп. Разом з тим, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде закривати комерційний ринок для вакцини.

Коронавірус в Україні

Перший випадок коронавірусу в Україні був зафіксований 3 березня 2020 року - заразився житель Чернівців, який напередодні повернувся з-за кордону. Після цього вже в середині березня в країні був введений карантин, який тривав кілька місяців і поступово посилювалися обмеження. По всій країні були закриті всі розважальні заклади, кафе, бари, ресторани, ТРЦ; зупинився транспорт, також були закриті і кордони. Працювали лише продуктові магазини, аптеки, АЗС.

Після виходу з локдауна Україну розділили на чотири зони, в кожній з яких вводилися обмеження в залежності від складності епідемічної ситуації в регіоні. На даний момент уряд відмовився від поділу на зони і карантинні обмеження діють однаково по всій країні. Зокрема, з обмеженнями працюють ресторани (до 23:00) і транспорт (дозволяється перевезення пасажирів по числу сидячих місць). Разом з тим, вже з 8 січня 2021 року в Україні на три тижні буде введений жорсткий карантин. На відміну від весняного локдауну, транспорт зупиняти не будуть, також не передбачено і закриття кордонів. А ось заклади громадського харчування закриють, вони зможуть працювати лише на виніс.