Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинация от коронавируса в Украине еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины в Украине ждут в начале 2021 года, а первые прививки от COVID украинцы могут получить уже в феврале, подробнее - в материале РБК-Украина.

Что известно о вакцинах от коронавируса и какую получит Украина

Согласно механизму COVAX (мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации) Украина рассчитывает получить 8 млн доз вакцины. Этого хватит, чтобы привить 4 млн человек. Но Украина ведет переговоры, чтобы увеличить число доз. Кроме того, руководство страны ведет переговоры и с производителями вакцин напрямую.

Как заявил и. о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин, на данный момент неизвестно вакцина какого производителя поступит в Украину. Вместе с тем, по его словам, более доступной может быть вакцина AstraZeneсa.

Кроме того, в Минздраве указывают и на особенности хранения вакцин, к которым Украине нужно подготовиться. Так, некоторые препараты должны храниться при температуре -70 градусов и ниже. Возможности Украины для принятия таких вакцин ограничены. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что таких препаратов страна сможет принимать не более 300 тысяч доз в неделю.

В частности, препарат Pfizer необходимо хранить при температуре -75 градусов, вакцину от Moderna - при -20 градусах, тогда как вакцину AstraZeneсa можно хранить до шести месяцев в обычных холодильниках при температуре от +2 до +8.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран которые первыми получают вакцину от коронавируса. Глава государства ведет переговоры с мировыми лидерами, чтоб ускорить получение вакцины для Украины.

Кроме того, украинское правительство готовит предложение компаниям Pfizer, BioNTech и AstraZeneca по транспортировке препаратов самолетом "Мрия". Таким образом в Кабмине рассчитывают ускорить получение вакцины от коронавируса для Украины.

План вакцинации от коронавируса в Украине

На этой неделе Министерство здравоохранения представило план вакцинации, согласно которому будет проведена иммунизация в 2021-2022. Так, план состоит из 5 этапов и включает 9 приоритетных групп (в частности, медики, военные, пенсионеры, работники соцсферы). Старт вакцинации планируют на январь-февраль, но как отметил глава Минздрава Максим Степанов, сроки могут сместиться.

Кроме того, пенсионеры с сопутствующими заболеваниями будут рекомендованы для получения вакцины в первую очередь. Но приоритетность пожилых людей могут пересмотреть, все зависит от вакцины.

Всего за 2021-2022 год планируют вакцинировать не менее 50% населения страны.

Вакцина от COVID в Украине: платная или бесплатная

Вакцинация от коронавируса в Украине будет добровольной и бесплатной, как минимум для приоритетных групп. Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет закрывать коммерческий рынок для вакцины.

Коронавирус в Украине

Первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован 3 марта 2020 года - заразился житель Черновцов, который накануне вернулся из-за границы. После этого уже в середине марта в стране был введен карантин, который продлился несколько месяцев и постепенно ужесточались ограничения. По всей стране были закрыты все развлекательные заведения, кафе, бары, рестораны, ТРЦ; остановился транспорт, также были закрыты и границы. Работали лишь продуктовые магазины, аптеки, АЗС.

После выхода из локдауна Украину разделили на четыре зоны, в каждой из которых вводились ограничения в зависимости от сложности эпидемической ситуации в регионе. На данный момент правительство отказалось от разделения на зоны и карантинные ограничения действуют одинаково по всей стране. В частности, с ограничениями работают рестораны (до 23:00) и транспорт (разрешается перевозка пассажиров по числу сидячих мест).

Вместе с тем, уже с 8 января 2021 года в Украине на три недели будет введен жесткий карантин. В отличие от весеннего локдауна, транспорт останавливать не будут, также не предусмотрено и закрытие границ. А вот общепиты закроют, они смогут работать лишь на вынос.