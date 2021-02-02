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Вакцинація від COVID: національний план можуть змінити заради Зеленського

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України може змінити національний вакцинації від COVID, щоб президент Володимир Зеленський одним з перших отримав вакцину. Очікується, що президент може отримати щеплення публічно.

Про це в ефірі "1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, Зеленський готовий своїм прикладом показати, що щеплення важливі та їх необхідно робити.

"Треба буде внести зміни до плану вакцинації для того, щоб Зеленський, я і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Але я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації", - додав Степанов.

Примітно, що Зеленський і Степанов раніше перехворіли на COVID, і Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не вакцинувати таких людей в першу хвилю вакцинації.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що буде вакцинуватися "за свій рахунок у другу або третю чергу".

Національний план вакцинації від COVID складається з п'яти етапів. В першу чергу будуть вакцинувати людей з критичним і високим ризиком інфікування медиків, військових і так далі.

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Новини України Володимир ЗеленськийвакцинацияМаксим Степанов