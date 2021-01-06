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Шмигаль доручив МВС перевірити інформацію про підпільну COVID-вакцинацію в Україні

Новость на русском → Київ, Середа 06 січня 2021 14:11
Шмигаль доручив МВС перевірити інформацію про підпільну COVID-вакцинацію в Україні Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію щодо можливої підпільної COVID-вакцинації препаратами невідомого походження. Він нагадав, що Україна очікує першу партію вакцин - 1,9 млн доз Sinovac Biotech.

Про це Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що є прихильником вакцинації і буде вакцинуватися "власним коштом у другу або третю чергу".

"Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження. І одразу повідомлю власну позицію", - написав він.

За його словами, зараз Україна очікує першу партію вакцин - 1,9 млн доз від Sinovac Biotech.

Нагадаємо, раніше в "Медзакупівлях" заявили, що робота державного підприємства заблокована. ДП звернулося до Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я.

Також в "Медзакупівлях" заявили, що Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.

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