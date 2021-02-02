План вакцинации могут изменить, чтобы руководство Украины привилось публично

Министерство здравоохранения Украины может изменить национальный план вакцинации от COVID, чтобы президент Владимир Зеленский и руководство страны одними из первых получили вакцину. Ожидается, что они могут привиться публично.

Об этом в эфире "1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Зеленский готов своим примером показать, что прививки важны и их необходимо делать.

"Надо будет внести изменения в план вакцинации для того, чтобы Зеленский, я и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Но я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", - добавил Степанов.

Примечательно, что Зеленский и Степанов ранее переболели COVID, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует не вакцинировать таких людей в первую волну вакцинации.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что будет вакцинироваться "за свой счет во вторую или третью очередь".

Национальный план вакцинации от COVID состоит из пяти этапов. В первую очередь будут вакцинировать людей с критическим и высоким риском инфицирования - медиков, военных и так далее.