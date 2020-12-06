Вакцинація від COVID-19 у США почнеться наступного тижня, - Трамп

Вже наступного тижня почнеться вакцинація від COVID-19 у США. Новина прозвучала на тлі рекордних показників захворюваності в країні.

Про це на суботньому мітингу у Валдості, штат Джорджія, заявив президент США Дональд Трамп, передає livemint.com.

За його словами, розробка вакцин від COVID-19 просувається на небувалому раніше рівні.

"Це зайняло б у інший адміністрації п'ять років, у нас - сім місяців. І вакцини будуть доступні наступного тижня, і ми збираємося почати вакцинацію, а і багато людей вже вакциновані", - заявив Трамп.

Зазначимо, заява Трампа прозвучала після того, як в США зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19 - близько 230 000 заражень третій день поспіль. США - країна з найбільшою кількістю випадків та смертей від COVID-19 у світі.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що у нашій країні в першу чергу збираються вакцинувати близько 21 млн людей з різних груп ризику. Їх збираються прищеплювати за рахунок бюджету.

Він також заявив, що вже визначено критерії для закупівлі вакцини від коронавірусу.