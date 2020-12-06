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Вакцинация от COVID-19 в США начнется на следующей неделе, - Трамп

Автор: РБК-Украина

Уже на следующей неделе начнется вакцинация от COVID-19 в США. Новость прозвучала на фоне рекордных показателей заболеваемости в стране.

Об этом на субботнем митинге в Валдосте, штат Джорджия, заявил президент США Дональд Трамп, передает livemint.com.

По его словам, разработка вакцин от COVID-19 продвигается на небывалом ранее уровне.

"Это заняло бы у другой администрации пять лет, у нас - семь месяцев. И вакцины будут доступны на следующей неделе, и мы собираемся начать вакцинацию, а и многие люди уже вакцинированы", - заявил Трамп.

Отметим, заявление Трампа прозвучало после того, как в США зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - около 230 000 заражений третий день подряд. США - страна с наибольшим количеством случаев и смертей от COVID-19 в мире.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в нашей стране в первую очередь собираются вакцинировать около 21 млн человек из различных групп риска. Их собираются прививать за счет бюджета.

Он также заявил, что уже определены критерии для закупки вакцины от коронавируса.

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