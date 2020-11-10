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Вакцина Pfizer є дуже багатообіцяючою, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, Вівторок 10 листопада 2020 18:43
Вакцина Pfizer є дуже багатообіцяючою, - ВООЗ Фото: Тедрос Аданом Гебреїсус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Україна

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус вважає вакцину від COVID-19 фармацевтичної компанії Pfizer дуже багатообіцяючою. Він також розраховує, що в світі буде з'являтися більше вакцин.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, ВООЗ розраховує на появу ефективної вакцини від COVID-19 до кінця цього року.

"Вакцина Pfizer дуже багатообіцяюча, ми також очікуємо більше і більше варіантів", - додав Гебреїсус.

Крім того, за словами регіонального директора ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті, новини про можливу доступність ефективної вакцини віщують серйозні проблеми, оскільки вона зберігається при дуже низьких температурах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна вакцини BioNTech і Pfizer буде нижчою за ринкову, однак вона не з'явиться у продажу найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і попросив її допомогти у постачанні вакцини від Pfizer.

"Це дуже обнадійлива новина. Прошу вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу", - зауважив Зеленський.

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