Вакцина Pfizer є дуже багатообіцяючою, - ВООЗ

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус вважає вакцину від COVID-19 фармацевтичної компанії Pfizer дуже багатообіцяючою. Він також розраховує, що в світі буде з'являтися більше вакцин.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, ВООЗ розраховує на появу ефективної вакцини від COVID-19 до кінця цього року.

"Вакцина Pfizer дуже багатообіцяюча, ми також очікуємо більше і більше варіантів", - додав Гебреїсус.

Крім того, за словами регіонального директора ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті, новини про можливу доступність ефективної вакцини віщують серйозні проблеми, оскільки вона зберігається при дуже низьких температурах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна вакцини BioNTech і Pfizer буде нижчою за ринкову, однак вона не з'явиться у продажу найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і попросив її допомогти у постачанні вакцини від Pfizer.

"Це дуже обнадійлива новина. Прошу вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу", - зауважив Зеленський.