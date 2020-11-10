ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вакцина Pfizer является очень многообещающей, - ВОЗ

Новина українською → Женева, Вторник 10 ноября 2020 18:43
Вакцина Pfizer является очень многообещающей, - ВОЗ Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Украина

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус считает вакцину от COVID-19 фармацевтической компании Pfizer очень многообещающей. Он также рассчитывает, что в мире будет появляться больше вакцин.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, ВОЗ рассчитывает на появление эффективной вакцины от COVID-19 до конца этого года.

"Вакцина Pfizer очень многообещающая, мы также ожидаем больше и больше вариантов", - добавил Гебреисус.

Кроме того, по словам регионального директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти, новости о возможной доступности эффективной вакцины предвещают серьезные проблемы, поскольку она хранится при очень низких температурах.

Напомним, ранее сообщалось, что цена вакцины BioNTech и Pfizer будет ниже рыночной, однако она не появится в продаже в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и попросил ее помочь в поставках вакцины от Pfizer.

"Это очень обнадеживающая новость. Прошу вашего содействия в учитывании интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - отметил Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ВОЗ Вакцина COVID-19
NEWS
Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
DAILY
Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины