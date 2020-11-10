Вакцина Pfizer является очень многообещающей, - ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус считает вакцину от COVID-19 фармацевтической компании Pfizer очень многообещающей. Он также рассчитывает, что в мире будет появляться больше вакцин.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, ВОЗ рассчитывает на появление эффективной вакцины от COVID-19 до конца этого года.

"Вакцина Pfizer очень многообещающая, мы также ожидаем больше и больше вариантов", - добавил Гебреисус.

Кроме того, по словам регионального директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти, новости о возможной доступности эффективной вакцины предвещают серьезные проблемы, поскольку она хранится при очень низких температурах.

Напомним, ранее сообщалось, что цена вакцины BioNTech и Pfizer будет ниже рыночной, однако она не появится в продаже в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и попросил ее помочь в поставках вакцины от Pfizer.

"Это очень обнадеживающая новость. Прошу вашего содействия в учитывании интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - отметил Зеленский.