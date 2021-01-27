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Вакцина від COVID в Україні: дату поставки першої партії оголосять 29 січня

Автор: Роман Тверденко

Дата поставки першої партії вакцини від коронавірусу в Україну стане відома 29 січня. Буде відомо і кількість доз.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє 5.ua.

Він зазначив, що після поставки в Україну першої партії пройде навчання медиків щодо введення препаратів. Воно буде йти два тижні.

"29 січня ми точно будемо знати кількість доз вакцини і дату, коли вона може з'явитися в Україні в лютому. Це будуть певні транші, це не буде відразу вся - 8 мільйонів або 16 мільйонів", - сказав Ляшко.

Він також знову підкреслив, що закупівля вакцини китайського розробника Sinovac передбачає ефективність препарату не менше 70%.

Раніше Ляшко заявив, що в Україні після отримання вакцини від коронавірусу розпочнеться перший етап вакцинації. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що доступ до вакцин буде у всіх.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував, що початок вакцинації в Україні заплановано на лютий.

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