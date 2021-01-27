Вакцина от COVID в Украине: дату поставки первой партии назовут 29 января

Дата поставки первой партии вакцины от коронавируса в Украину станет известна 29 января. Будет известно и количество доз.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает 5.ua.

Он отметил, что после поставки в Украину первой партии пройдет обучение медиков по введению препаратов. Оно будет идти две недели.

"29 января мы точно будем знать количество доз вакцины и дату, когда она может появиться в Украине в феврале. Это будут определенные транши, это не будет сразу вся - 8 миллионов или 16 миллионов", - сказал Ляшко.

Он также подчеркнул вновь, что закупка вакцины китайского разработчика Sinovac предусматривает эффективность препарата не меньше 70%.

Ранее Ляшко заявил, что в Украине после получения вакцины от коронавируса начнется первый этап вакцинации. В Министерстве здравоохранения заверили, что доступ к вакцинам будет у всех.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал, что начало вакцинации в Украине запланировано на февраль.