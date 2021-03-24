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Встановлена причина смерті української військової, яку нещодавно прищепили від COVID

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 12:43
Встановлена причина смерті української військової, яку нещодавно прищепили від COVID Фото: шеврон Збройних сил (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Судмедекспертиза встановила причину смерті військовослужбовця, яка померла в Одеській області незадовго після того, як її прищепили від коронавірусу. Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Сьогодні одеські лікарі провели розтин тіла загиблої військової. Крім гострої серцево-судинної недостатності у неї виявили атеросклеротичний кардіосклероз.

"Результати розтину будуть розглянуті на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров'я", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовець за контрактом. Двома днями раніше їй зробили щеплення від коронавіруса препаратом Covishield.

Сьогодні Міністерство охорони здоров'я закликало громадськість та засоби масової інформації не робити передчасних висновків про причини смерті військовослужбовця. Зараз у Моз встановлюють, чи пов'язана смерть військовій з вакцинацією.

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