У МОЗ відреагували на смерть військової, яку нещодавно прищепили від COVID
Міністерство охорони здоров'я закликало громадськість та засоби масової інформації не робити передчасних висновків про причини смерті військовослужбовці в Одеській області, яка нещодавно була щеплена від COVID-19. Точні причини смерті буде встановлено судово-медичною експертизою.
Про це йдеться в заяві МОЗ.
За попередньою інформацією, смерть військової настала в результаті гострих розладів кровообігу.
"Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби", - повідомили в МОЗ.
Військова отримала щеплення вакциною Covishield 21 березня. Вона входила в число пріоритетних груп вакцинації, бо найближчим часом повинна була відправитися в зону операції Об'єднаних сил.
"Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було. В той же день з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації у інших пацієнтів не зареєстровано", - йдеться в заяві.
Після щеплення, станом на ранок 23 березня, жінка скарг на здоров'я не висловлювала.
"Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза. Про її результати буде повідомлено додатково. Просимо представників громадськості та засобів масової інформації не робити передчасних висновків про причини і обставини смерті військовослужбовця", - додали в МОЗ.
У міністерстві зазначили, що станом на 19 березня в світі ввели 397 млн доз вакцини від коронавірусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, жодного випадку смерті від вакцини не зафіксовано.
Нагадаємо, 23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовець за контрактом, яка двома днями раніше отримала щеплення від коронавірусу.
Відзначимо, недавно країни Євросоюзу масово відмовлялися від використання вакцини AstraZeneca через можливе утворення тромбів після введення препарату. Пізніше європейський регулятор не підтвердив, що вакцина AstraZeneca може викликати утворення тромбів у щеплених.