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В Одеській області померла військова. Їй нещодавно зробили COVID-щеплення

Новость на русском → Одеська область, Вівторок 23 березня 2021 23:15
В Одеській області померла військова. Їй нещодавно зробили COVID-щеплення Фото: шеврон Збройних сил (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В Одеській області 23 березня у позаслужбовий час померла жінка-військовослужбовець за контрактом. У неділю, 21 березня, вона отримала щеплення від коронавірусу перед відправкою в зону проведення ООС.

Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ.

Як розповів начальник медичної служби військової частини, де померла проходила службу, станом на сьогоднішній ранок скарг на стан здоров’я жінка-війсковослужбовець не висловлювала.

"З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу", - додали в командуванні.

Сьогодні вона раптово втратила свідомість, після чого їй негайно викликали швидку допомогу. Прибувши на місце події, військові та цивільні медики провели реанімаційні заходи, але вони не мали успіху.

Наразі невідомо, чи пов'язана смерть жінки з вакцинацією від коронавірусу. На завтра, 24 березня, призначена судово-медична експертиза.

Нагадаємо, країнами Євросоюзу прокотилася хвиля відмов від вакцинації препаратом компанії AstraZeneca нібито через зв'язок вакцини з утворенням тромбів. Однак в європейському регуляторі EMA не підтвердили, що вакцина AstraZeneca може спричиняти утворення тромбів у щеплених.

Українські експерти розповіли РБК-Україна, чи варто українцям бояться тромбозів після вакцинації препаратом AstraZeneca.

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