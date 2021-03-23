В Одеській області померла військова. Їй нещодавно зробили COVID-щеплення

В Одеській області 23 березня у позаслужбовий час померла жінка-військовослужбовець за контрактом. У неділю, 21 березня, вона отримала щеплення від коронавірусу перед відправкою в зону проведення ООС.

Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ .

Як розповів начальник медичної служби військової частини, де померла проходила службу, станом на сьогоднішній ранок скарг на стан здоров’я жінка-війсковослужбовець не висловлювала.

"З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу", - додали в командуванні.

Сьогодні вона раптово втратила свідомість, після чого їй негайно викликали швидку допомогу. Прибувши на місце події, військові та цивільні медики провели реанімаційні заходи, але вони не мали успіху.

Наразі невідомо, чи пов'язана смерть жінки з вакцинацією від коронавірусу. На завтра, 24 березня, призначена судово-медична експертиза.