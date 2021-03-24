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Установлена причина смерти украинской военной, которую недавно привили от COVID

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 12:43
Установлена причина смерти украинской военной, которую недавно привили от COVID Фото: шеврон Вооруженных сил (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Судмедэкспертиза установила причину смерти военнослужащей, которая скончалась в Одесской области незадолго после того, как ее привили от коронавируса. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сегодня одесские врачи провели вскрытие тела погибшей военной. Кроме острой сердечно-сосудистой недостаточности у нее выявили атеросклеротический кардиосклероз.

"Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения", - сообщили в министерстве.

Напомним, 23 марта в Одесской области во внеслужебное время скончалась военнослужащая по контракту. Двумя днями ранее ей сделали прививку от коронавируса препаратом Covishield.

Сегодня Министерство здравоохранения призвало общественность и средства массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах смерти военнослужащей. Сейчас в Минздраве устанавливают, связана ли смерть военной с вакцинацией.

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