Установлена причина смерти украинской военной, которую недавно привили от COVID

Судмедэкспертиза установила причину смерти военнослужащей , которая скончалась в Одесской области незадолго после того, как ее привили от коронавируса. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

"Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения", - сообщили в министерстве.

Сегодня одесские врачи провели вскрытие тела погибшей военной. Кроме острой сердечно-сосудистой недостаточности у нее выявили атеросклеротический кардиосклероз.

Напомним, 23 марта в Одесской области во внеслужебное время скончалась военнослужащая по контракту. Двумя днями ранее ей сделали прививку от коронавируса препаратом Covishield.

Сегодня Министерство здравоохранения призвало общественность и средства массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах смерти военнослужащей. Сейчас в Минздраве устанавливают, связана ли смерть военной с вакцинацией.