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В Управлінні держохорони пояснили, чому Тупицького не пускають в КСУ

Новость на русском → Київ, Вівторок 19 січня 2021 13:19
В Управлінні держохорони пояснили, чому Тупицького не пускають в КСУ Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Управління державної охорони пояснило, чому екс-голову Конституційного суду України Олександра Тупицького не пускають в КСУ. Це пов'язано зі зверненням в Управління Державного бюро розслідувань.

Про це повідомили в прес-службі Управління держохорони.

В Управлінні зазначили, що згідно з указом президента від 29 грудня, Тупицького заборонено допускати до приміщення КСУ строком на два місяці.

"Військовослужбовці Управління державної охорони України діють лише на підставі та в межах повноважень, передбачених чинним законодавством", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці грудня президент Олександр Зеленський усунув від виконання обов'язків голову Конституційного суду України Олександра Тупицького на два місяці.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку січня КСУ провів збори суддів у зв'язку з відстороненням Тупицького. Судді висловили стурбованість ситуацією, заявивши про "неприпустимість таких дій з боку президента".

Також повідомлялося, що Тупицький став фігурантом кримінальної справи. При цьому підозру йому довелося висилати поштою, через те, що він не з'явився за нею в Офіс генерального прокурора.

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