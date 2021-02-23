Україну поділили на зони карантину: куди потрапив Київ та області

Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину . Жодна область країни поки що не відповідає "зеленому" рівню.

Вінницька, Житомирська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області, згідно з даними МОЗу, опинилися у "помаранчевій" зоні карантину.

У "червоній" зоні карантину опинилися Івано-Франківська та Чернівецька область, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан в коментарі РБК-Україна прогнозував, що спочатку Київ буде в "жовтій" зоні карантину, але через тиждень може опинитися в "помаранчевій", а також пояснив чому.

Крім того, Рубан розповів, чи може Київ опинитися у "зеленій" зоні карантину.