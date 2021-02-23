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Україну поділили на зони карантину: куди потрапив Київ та області

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину. Жодна область країни поки що не відповідає "зеленому" рівню.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

У "червоній" зоні карантину опинилися Івано-Франківська та Чернівецька область, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу.

Вінницька, Житомирська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області, згідно з даними МОЗу, опинилися у "помаранчевій" зоні карантину.

Решта областей України, а також Київ потрапили у "жовту" зону карантину.

Адаптивний карантин набуде чинності вже завтра, 24 лютого.

Нагадаємо, глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан в коментарі РБК-Україна прогнозував, що спочатку Київ буде в "жовтій" зоні карантину, але через тиждень може опинитися в "помаранчевій", а також пояснив чому.

Крім того, Рубан розповів, чи може Київ опинитися у "зеленій" зоні карантину.

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Новини України КиївМінстерство охорони здоров'я УкраїниобластиКарантинКоронавірус
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