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Украину поделили на зоны карантина: куда попал Киев и области

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения поделило Украину на зоны перед началом действия адаптивного карантина. Ни одна область страны пока не соответствует "зеленому" уровню.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В "красной" зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая область, в которых сложная ситуация с распространением коронавирус.

Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, согласно данным Минздрава, оказались в "оранжевой" зоне карантина.

Остальные областей Украины, а также Киев попали в "желтую" зону карантина.

Адаптивный карантин вступит в силу уже завтра, 24 февраля.

Напомним, глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан в комментарии РБК-Украина прогнозировал, что сначала Киев будет в "желтой" зоне карантина, но через неделю может оказаться в "оранжевой", а также пояснил почему.

Кроме того, Рубан рассказал, может ли Киев оказаться в "зеленой" зоне карантина.

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Новости Украины КиевМинистерство здравоохранения УкраиныобластиКарантинКоронавирус
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