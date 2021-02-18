Україна повертається до адаптивного карантину: в якій зоні буде Київ
В Україні з наступного тижня починає діяти адаптивний карантин. Поки Київ буде перебувати в жовтій зоні, однак через тиждень може опинитися в "помаранчевій".
Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, столиця, швидше за все, буде перебувати в "помаранчевій" зоні весь час адаптивного карантину.
"Якщо говорити сьогодні - це "жовта" зона. Якщо говорити про наступний тиждень, то це буде "помаранчева" зона, тому що це буде природне зростання захворюваності, пов'язане з сезоном і завершенням карантинних заходів і збільшенням захворюваності у західних регіонах", - пояснив Рубан.
Він додав, що рішення щодо зміни ситуації буде прийматися щотижня.
Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів прийняв рішення про введення з 22 лютого в країні адаптивного карантину. Регіони будуть ділити на чотири зони, відповідно до рівня епідеміологічної небезпеки.
Детальніше про те, які обмеження будуть діяти в карантинних зонах - в матеріалі РБК-Україна.