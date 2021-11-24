В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

Потепління прийде в Україну 27 листопада.

У цей день очікуються дощі у західних та східних регіонах, а також на півночі країни. В інших областях - хмарно.

Температура повітря вдень на заході складе +3+11, а вночі +2+4. У північних областях вдень буде +4+7, а вночі +1+4. На сході вдень буде +3+7, а вночі -1-3.

У центральних областях вдень очікується +6+11, а вночі +2+5. На півдні країни вдень +10+13, а вночі +5+9.