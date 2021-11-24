В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

В Україну прийде потепління 27 листопада. Морози та снігові опади відійдуть, в українських регіонах підніметься температура повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Потепління прийде в Україну 27 листопада.
У цей день очікуються дощі у західних та східних регіонах, а також на півночі країни. В інших областях - хмарно.
Температура повітря вдень на заході складе +3+11, а вночі +2+4. У північних областях вдень буде +4+7, а вночі +1+4. На сході вдень буде +3+7, а вночі -1-3.
У центральних областях вдень очікується +6+11, а вночі +2+5. На півдні країни вдень +10+13, а вночі +5+9.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. В Україні місцями у західних, північних та центральних областях очікується мокрий сніг.
Зазначимо, в Києві пішов перший сніг 23 листопада 2021 року.