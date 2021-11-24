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В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийде потепління 27 листопада. Морози та снігові опади відійдуть, в українських регіонах підніметься температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Потепління прийде в Україну 27 листопада.

У цей день очікуються дощі у західних та східних регіонах, а також на півночі країни. В інших областях - хмарно.

Температура повітря вдень на заході складе +3+11, а вночі +2+4. У північних областях вдень буде +4+7, а вночі +1+4. На сході вдень буде +3+7, а вночі -1-3.

У центральних областях вдень очікується +6+11, а вночі +2+5. На півдні країни вдень +10+13, а вночі +5+9.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. В Україні місцями у західних, північних та центральних областях очікується мокрий сніг.

Зазначимо, в Києві пішов перший сніг 23 листопада 2021 року.

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