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У Києві пішов перший сніг

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 11:58
У Києві пішов перший сніг Фото: в Києві пішов перший сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Києві пішов перший сніг 23 листопада 2021 року. Невеликий сніг падає в центральних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Невеликий сніг йде на Подолі, вулиці Богатирська, а також на Куренівці та Виноградарі. Крім того, снігові опади в центральних районах міста, зокрема біля цирку.

Про невеликий сніг повідомили жителі і Святошинського та Солом'янського районів. Втім, його поки немає на лівому березі міста.

Ускладнення руху транспорту на вулицях міста не спостерігається.

Нагадаємо, синоптики попереджали про сніг у Києві.

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