У Києві пішов перший сніг

В Києві пішов перший сніг 23 листопада 2021 року. Невеликий сніг падає в центральних районах міста.

Невеликий сніг йде на Подолі, вулиці Богатирська, а також на Куренівці та Виноградарі. Крім того, снігові опади в центральних районах міста, зокрема біля цирку.

Про невеликий сніг повідомили жителі і Святошинського та Солом'янського районів. Втім, його поки немає на лівому березі міста.

Ускладнення руху транспорту на вулицях міста не спостерігається.