В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

В Украину придет потепление 27 ноября. Морозы и снеговые осадки уйдут, в украинских регионах поднимется температура воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентра.
Потепление придет на Украину 27 ноября.
В этот день ожидается дождь в западных и восточных регионах, а также на севере страны. В других областях - облачно. Температура воздуха днем на западе составит +3+11, а ночью +2+4.
В северных областях днем будет +4+7, а ночью +1+4. На востоке днем будет +3+7, а ночью -1-3.
В центральных областях днем ожидается +6+11, ночью +2+5. На юге страны днем 10+13, а ночью +5+9.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня. В Украине в западных, северных и центральных областях местами ожидается мокрый снег.