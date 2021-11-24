UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину придет потепление 27 ноября. Морозы и снеговые осадки уйдут, в украинских регионах поднимется температура воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентра.

Потепление придет на Украину 27 ноября.

В этот день ожидается дождь в западных и восточных регионах, а также на севере страны. В других областях - облачно. Температура воздуха днем на западе составит +3+11, а ночью +2+4.

В северных областях днем будет +4+7, а ночью +1+4. На востоке днем будет +3+7, а ночью -1-3.

В центральных областях днем ожидается +6+11, ночью +2+5. На юге страны днем 10+13, а ночью +5+9.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня. В Украине в западных, северных и центральных областях местами ожидается мокрый снег.

Отметим, в Киеве пошел первый снег 23 ноября 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине