Українську вакцину від коронавірусу хочуть випробувати на людях через три місяці

Розробники української вакцини від коронавірусу планують випробування на людях через три місяці. Доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів один з розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Федоров.

"Якщо наші очікування збудуться і дійсно обраний виробник буде готовий до виробництва за міжнародним стандартом, по міжнародному ліцензуванню - я думаю, що через три місяці ми отримаємо готовність для першої фази", - сказав Фаворов.

Вчений пояснив, що після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана в ВООЗ.

"На сьогодні, оскільки ми отримали тільки доклінічну фазу, рішення урядом України не прийнято, якісь спеціальні обговорення не проводилися. Але як тільки буде обрано майданчик - безсумнівно, вся документація буде представлена ​​в ВООЗ", - додав він.

Фаворов розповів, що клінічна фаза буде проходити із залученням добровольців в кілька етапів, після чого будуть зроблені висновки про безпечність та ефективність препарату.

Нагадаємо, група вчених презентувала президенту України Володимиру Зеленському результати доклінічних досліджень українського кандидата в вакцини проти COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що вакцинація проти коронавірусу може початися в Європі навесні-влітку 2021 року.