Украинскую вакцину от коронавируса хотят испытать на людях через три месяца

Разработчики украинской вакцины от коронавируса планируют испытание на людях через три месяца. Доклинические испытания на животных прошли успешно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Федоров.

"Если наши ожидания сбудутся и действительно выбранный производитель будет готов к производству по международному стандарту, по международному лицензированию - я думаю, что через три месяца мы получим готовность для первой фазы", - сказал Фаворов.

Ученый объяснил, что после обсуждения с правительством перехода к клинической фазе, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.

"На сегодняшний день, поскольку мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились. Но как только будет выбрана площадка - несомненно, вся документация будет представлена в ВОЗ", - добавил он.

Фаворов рассказал, что клиническая фаза будет проходить с привлечением добровольцев в несколько этапов, после чего будут сделаны выводы о безопасности и эффективности препарата.

Напомним, группа ученых презентовала президенту Украины Владимиру Зеленскому результаты доклинических исследований украинского кандидата в вакцины против COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что вакцинация против коронавируса может начатся в Европе весной-летом 2021 года.