ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленському представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 17:07
Зеленському представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президенту представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса. Кандидат пройшов лише доклінічні випробування.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На нараді у президента вчені розповіли про результати тестування препарату, який випробовувався протягом шести місяців і має можливість нейтралізувати вірус COVID-19 в культурі інфікованих клітин людини.

Зразок створено на підставі унікального підходу. За словами одного з розробників, доктора медичних наук Михайла Фаворова, препарат потенційно допоможе боротися з новими видами коронавирусних інфекцій, які мутують.

За підсумками наради узгоджена співпраця всіх необхідних відомств для забезпечення проходження клінічної фази випробувань, а також можливості виготовлення вакцини у разі успішного проходження всіх стадій дослідження.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Медицина Коронавірус
NEWS
Коронавірус, Донбас та аудит держави: про що говорив Зеленський в Раді
РБК-Українаінформаційне агентство Коронавірус, Донбас та аудит держави: про що говорив Зеленський в Раді
DAILY
Битва за Київ: хто битиметься з Кличком за владу в столиці
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Київ: хто битиметься з Кличком за владу в столиці