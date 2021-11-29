RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні засніжить в перший день зими: де саме

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України розповіли, якою буде погода в перший день зими. Снігопади очікуються у західних та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

У перший день зими снігопад прогнозують на заході країни, а також в одному східному регіоні - Луганській області.

Температура повітря на заході опуститься до -1 вдень, а вночі -1+1. На півночі країни вдень буде -1+1, і так само вночі. У східних областях вдень буде 0+2, так і вночі.

Центральні області України будуть без опадів, температура повітря складе -1+2. На півдні вдень буде +2+6, а вночі -1+1.

У Києві, за прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність і без снігу. Температура повітря вдень складе -1+1, так само і вночі.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження на сьогодні.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в останні дні листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніСнігопад