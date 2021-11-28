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Злива, сніг, перепади температури: якою буде погода в останні дні листопада

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Київ, Неділя 28 листопада 2021 11:59
Злива, сніг, перепади температури: якою буде погода в останні дні листопада Фото: якою буде погода наступного тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Наступного тижня в Україні будуть різні метеорологічні явища - і зливи, і снігопади, а також різкі перепади температури. Вже завтра всю країну накриють сильні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз на 29 листопада: у всіх областях буде сильний дощ, а в західних - ще й невеликий сніг. Температура повітря буде коливатись від +1 до +14. Холодно буде на заході, а у східних та південних областях буде порівняно тепліше.

Злива, сніг, перепади температури: якою буде погода в останні дні листопада

Прогноз на 30 листопада: в останній день листопада цього року буде сніг на заході, на півдні та сході продовжуть йти дощі, тільки центральні регіони матимуть суху погоду. Температура коливатиметься від -1 до +6.

Злива, сніг, перепади температури: якою буде погода в останні дні листопада

Прогноз на 1 грудня

У перший день зими 2021 року очікується сніг з дощем у західних, Луганській, Донецькій та північних областях. Суха погода буде у центрі країни та на півдні. Температура повітря буде коливатись від -1 до +1.

Злива, сніг, перепади температури: якою буде погода в останні дні листопада

Прогноз на 2 грудня: у цей день сніги відійдуть. У західних та північних областях буде дощ, а у інших регіонах сухо. Температура повітря підніметься і буде вдень від +3 до +9.

Злива, сніг, перепади температури: якою буде погода в останні дні листопада

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