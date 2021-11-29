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В Украине заснежит в первый день зимы: где именно

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины рассказали, какой будет погода в первый день зимы. Снегопады ожидаются в западных и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

В первый день зимы снегопад прогнозируют на западе страны, а также в одном восточном регионе - Луганской области.

Температура воздуха на западе опустится до -1 днем, а ночью -1+1. На севере страны днем будет -1+1, и так же ночью. В восточных областях днем будет 0+2, так и ночью.

Центральные области Украины будут без осадков, температура воздуха составит -1+2. На юге днем будет +2+6, а ночью -1+1.

В Киеве, по прогнозу синоптиков, будет переменная облачность и без снега. Температура воздуха днем составит -1+1, так же и ночью.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни ноября.

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