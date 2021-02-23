В Україні зареєстрували другу вакцину від COVID: яку

В Україні пройшла реєстрацію вакцина від COVID американської компанії Pfizer. Точні терміни її поставки поки невідомі.
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Вакцинація в Україні буде добровільною, і вакцинація буде проводитися тільки зареєстрованими препаратами. В Україні зареєстрували два препарати... Це препарат Covishield / AstraZeneca, який проводиться на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстровано вакцину Pfizer", - зазначив Ляшко.
Він додав, що поки не може сказати, де буде вироблятися вакцина Pfizer для України
Нагадаємо, до України сьогодні прибула перша партія вакцини проти COVID. Це 500 тисяч доз препарату Covishield Oxford-AstraZeneca.
Очікується, що вакцинація розпочнеться вже завтра. Вранці 11 автомобілів доставлять дози вакцини на обласні склади, після чого їх розвезуть по лікарнях для вакцинації медичних працівників.