В Украине зарегистрировали вторую вакцину от COVID: какую

"Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата… Это препарат Covishield / AstraZeneca, который производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - отметил Ляшко.

Он добавил, что пока не может сказать, где будет производиться вакцина Pfizer для Украины