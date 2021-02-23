Україна отримала першу вакцину проти коронавірусу. Що про неї відомо

В Україну сьогодні, 23 лютого, прибула перша партія вакцини проти коронавірусу . Це 500 тисяч доз препарату Covishield Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

Детальніше про те, що відомо про цю вакцину - в матеріалі РБК-Україна.

Дана вакцина британської компанії AstraZeneca виробляється на заводі Індійського інституту сироватки в Пуні. Цей завод є найбільшим виробником вакцин у світі - його потужності дозволяють випускати понад 50 млн доз на місяць.

Препарат Covishield отримав ліцензію Всесвітньої організації охорони здоров'я на обмежене використання у надзвичайних ситуаціях. Курс вакцинації складається з двох окремих доз по 0,5 мл кожна. Препарат вводиться внутрішньом'язово. Інтервал між дозами повинен становити 4-6 тижнів. При цьому є дані про введення другої дози через 12 тижнів. Тривалість захисту після вакцинації поки невідома.

Ефективність

Згідно з результатами клінічних випробувань, вакцина Covishield має ефективність від 70 до 90%. Такі дані засновані на випробуваннях, що проводились у Великобританії, Бразилії і Південній Африці.

Також, за попередніми дослідженнями, ця вакцина ефективна проти британського штаму COVID, однак наскільки вона дієва проти інших різновидів вірусу невідомо.

Склад

У вакцину Covishield входять: L-гістидин, моногідрат гідрохлориду L-гістидину, гексагідрат хлориду магнію, полісорбат 80, етанол, сахароза, хлорид натрію, дигідрат трилон Б, вода для ін'єкцій. Містить генетично модифіковані організми (ГМО).

Побічні ефекти і протипоказання

Covishield має три категорії побічних ефектів:

Дуже часті - головний біль, свербіж, жар, біль у суглобах і м'язах. Вони можуть спостерігатися більш ніж одного з 10 осіб;

- головний біль, свербіж, жар, біль у суглобах і м'язах. Вони можуть спостерігатися більш ніж одного з 10 осіб; Часті - почервоніння, свербіж та набряк у місці ін'єкції, блювання, симптоми грипу (кашель, нежить, біль у горлі, підвищення температури);

- почервоніння, свербіж та набряк у місці ін'єкції, блювання, симптоми грипу (кашель, нежить, біль у горлі, підвищення температури); Незвичайні - запаморочення, зниження апетиту, біль у животі, збільшення лімфатичних вузлів, підвищена пітливість і шкірні висипання. Такі симптоми можуть бути у одного зі 100 осіб.

Препарат дозволений до застосування особам старше 18 років. Також не рекомендується використовувати вакцину вагітним і тим, у кого була зафіксована важка алергічна реакція після першої дози.

Якщо пацієнт, який планує зробити щеплення Covishield, має ослаблений імунітет, гарячку, порушення згортання крові, про це потрібно повідомити лікарям.

Умови і терміни зберігання

Вакцину можна зберігати при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Після розкриття флакона його необхідно використовувати не пізніше ніж через 6 годин за умови, що він знаходився цей час при температурі від +2 до +25 градусів.