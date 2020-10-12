В Україні набуло чинності нове карантинне зонування

У понеділок, 12 жовтня, набуло чинності нове карантинне зонування. В "червону зону" зараз входять два міста.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Червона зона"

місто Канів Черкаської області

місто Суми

Заборонено: робота громадського транспорту; робота ТРЦ, кафе і ресторанів.

"Помаранчева зона"

В "оранжеву зону" увійшли Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро. Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів.

В ній заборонена: робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори; обмеження для масових заходів: одна людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

Згідно з новими правилами зонування, скасовується норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненні 50% сидячих місць.

"Жовта зона"

В цю зону увійшло Запоріжжя.

У ній забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги.

"Зелена зона"

Всі інші області і міста входять в цю зону. Обов'язковим залишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м); дотримання дистанції під час проведення заходів в установах культури (заповненість 50% місць) перевезення людей у громадському транспорті у межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не може піти на новий локдаун.

Крім того, глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що Київ потрапить в "помарнчеву зону".