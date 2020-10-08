Степанов про локдаун: ми не можемо зараз піти шляхом європейських країн

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що країна зараз не може піти тим шляхом, що пішли європейські країни. Той самий Ізраїль, який ввів повний локдаун.

Про це він заявив на брифінгу.

Міністр зазначив, що локдаун вводиться, щоб розірвати ланцюг хвороби.

"Я прекрасно розумію, що ми зараз не можемо піти тим шляхом, що пішли деякі європейські країни. Тим шляхом, яким пішов Ізраїль, який ввів повний локдаун на 14 днів", - заявив він.

Степанов назвав базовою функцією держави надавати медичну допомогу.

Нагадаємо, Світовий банк очікує повторного введення певних заходів стримування у відповідь на "другу хвилю" коронавірусу в Україні.

Відзначимо, МОЗ пояснив, кому показано лікування коронавірусу в стаціонарі.

РБК-Україна писало, що в країні зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу - це новий антирекорд. Також за добу померли понад 90 людей. Найскладніша ситуація у Харківській області.