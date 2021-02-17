RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні зросте розмір допомоги тяжкохворим дітям: Зеленський підписав закон

Автор: Юлія Струк

В Україні збільшать розмір допомоги тяжкохворим дітям. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2024.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зараз таку допомогу виплачують 691 дитині.

Відповідно до закону, допомога для важкохворих дітей виплачується у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. А раніше він був на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Закон набере чинності з 1 січня 2022 року.

Новина доповнюється

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийЗакон
Читайте також
Зеленський розширив перелік керівників, яких узгоджують з ним
Зеленський змінив склад РНБО: хто увійшов до ради
Прогноз погоди