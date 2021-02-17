В Украине возрастет размер помощи тяжелобольным детям: Зеленский подписал закон

В Украине увеличат размер помощи тяжелобольным детям. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2024.
Сейчас такую помощь выплачивают 691 ребенку.
Согласно закону, помощь для тяжелобольных детей выплачивается в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. А ранее он был на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Речь идет о детях, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, которые имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени.
Также такую помощь выплачивают на ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, паллиативная помощь.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
Напомним, в начале февраля Верховная рада одобрила этот законопроект, за него проголосовали 345 парламентариев. За основу его приняли в начале ноября 2020 года.
Как писало РБК-Украина, народные депутаты ранее также приняли закон, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. Он уже вступил в силу.