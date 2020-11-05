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Рада передбачила безкоштовне харчування для дітей загиблих військових

Новость на русском → Україна, Четвер 05 листопада 2020 15:15
Рада передбачила безкоштовне харчування для дітей загиблих військових Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада підтримала за основу та в цілому законопроект, що передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. За проект закону №4130 проголосували 324 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Пропонується, щоб закон набрав чинності з 1 січня 2021 року.

Документ передбачає забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, даний закон внесли в Раду в кінці вересня.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон №829-IX про виділення 80 мільйонів гривень на оздоровлення дітей, які потребують особливої ​​уваги та підтримки, який вносить зміни в бюджет України на 2020 рік.

Відзначимо також, у кінці жовтня у Міністерстві охорони здоров'я розробили проект постанови про організацію дитячого харчування у навчальних закладах. Рекомендується заборонити пропозицію дітям ковбас, сосисок, солодких газованих напоїв і енергетичних напоїв.

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