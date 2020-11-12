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В Україні посилюють карантинний контроль в електричках

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 13:58
В Україні посилюють карантинний контроль в електричках Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках. УЗ підтримує рішення уряду не припиняти роботу громадського транспорту, попри посилення карантину.

Про це повідомляє прес-служба залізниці.

В УЗ зазначили, що в приміському сполученні моніторять найбільш навантажені напрямки, а також збільшують кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для контролю.

Які правила діють в потязі: суворо дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після та до кожного рейсу та по можливості контролюється наявність масок у пасажирів.

Нагадаємо, через посилення карантину на вихідні в Україні люди виходять на масові протести.

Разом з тим, Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.

Зазначимо, в Україні сьогодні вперше більш 11 тисяч випадків коронавірусу.

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