В Україні вакциновано від COVID понад 17 тисяч осіб

В Україні за минулу добу, 6 березня, прищепили від коронавірусу 1279 осіб. З початку вакцинації в країні щеплення від COVID-19 отримали 17 037 осіб.
Всі щеплені громадяни отримали першу дозу вакцини від COVID. Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
За вчора найбільше щеплень зробили в Донецькій області (470). Найбільше щеплень з початку вакцинації провели в Донецькій області (1940), найменше - в Закарпатській області (314).
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили в Житомирській і Львівській областях.
Раніше повідомлялося, що на вакцинацію записалися вже більше ніж 127 тисяч українців.