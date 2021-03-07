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В Україні вакциновано від COVID понад 17 тисяч осіб

Автор: РБК-Україна

В Україні за минулу добу, 6 березня, прищепили від коронавірусу 1279 осіб. З початку вакцинації в країні щеплення від COVID-19 отримали 17 037 осіб.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Всі щеплені громадяни отримали першу дозу вакцини від COVID. Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Дніпропетровська область - 50 щеплень;
  • Донецька область - 470 щеплень;
  • Закарпатська область - 30 щеплень;
  • Запорізька область - 30 щеплень;
  • Київська область - 110 щеплень;
  • Кіровоградська область - 40 щеплень;
  • Луганська область - 120 щеплень;
  • Львівська область - 40 щеплень;
  • Миколаївська область - 9 щеплень;
  • Одеська область - 60 щеплень;
  • Рівненська область - 30 щеплень;
  • Тернопільська область - 140 щеплень;
  • Херсонська область - 20 щеплень;
  • Чернігівська область - 30 щеплень;
  • Черкаська область - 100 щеплень

За вчора найбільше щеплень зробили в Донецькій області (470). Найбільше щеплень з початку вакцинації провели в Донецькій області (1940), найменше - в Закарпатській області (314).

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили в Житомирській і Львівській областях.

Раніше повідомлялося, що на вакцинацію записалися вже більше ніж 127 тисяч українців.

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