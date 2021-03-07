В Украине вакцинировали от COVID более 17 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 6 марта, привили от коронавируса 1279 человек. С начала вакцинации в стране прививку от COVID-19 получили 17 037 человек.
Все привитые граждане получили первую дозу вакцины от COVID. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
За вчера больше всего прививок сделали в Донецкой области (470). Больше всего прививок с начала вакцинации провели в Донецкой области (1940), меньше всего - в Закарпатской области (314).
Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Житомирской и Львовской областях.
Ранее сообщалось, что на вакцинацию записались уже более 127 тысяч украинцев.