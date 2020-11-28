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В Україні за добу зафіксовано 16 294 нових випадки COVID-19

Автор: Олександр Білоус

Це новий антирекорд по захворюваності COVID-19

В Україні за останню добу зафіксовано 16 294 нових випадки коронавірусної інфекції COVID-19. Це новий рекорд по захворюваності.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на свій сторінці в Facebook.

За його даними, станом на 28 листопада захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано - 1 639 осіб;
  • летальних випадків - 184;
  • одужало - 8 897 осіб;
  • здійснено тестувань за добу -
  • 67 348 (зокрема методом ПЛР -
  • 43 458, методом ІФА - 23 890).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло - 709 701 особа;
  • одужало - 335 135 осіб;
  • летальних випадків - 12 093;
  • проведено ПЛР-тестувань - 4 463 249.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 28 листопада, в Україні діє так званий карантин вихідного дня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні точно не буде локдауну з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.

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