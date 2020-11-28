В Україні за добу зафіксовано 16 294 нових випадки COVID-19

Це новий антирекорд по захворюваності COVID-19
В Україні за останню добу зафіксовано 16 294 нових випадки коронавірусної інфекції COVID-19. Це новий рекорд по захворюваності.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на свій сторінці в Facebook.
За його даними, станом на 28 листопада захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.
Також за минулу добу
За весь час пандемії в Україні
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.
Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 28 листопада, в Україні діє так званий карантин вихідного дня.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні точно не буде локдауну з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.