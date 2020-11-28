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В Україні діє карантин вихідного дня: що заборонено

Новость на русском → Київ, Субота 28 листопада 2020 07:15
В Україні діє карантин вихідного дня: що заборонено Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні третій тиждень діє карантин вихідного дня. В зв'язку з цим заборонено масові заходи, робота ТРЦ та магазинів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Що заборонено:

  • прийом відвідувачів в закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе і т.п.) - можлива тільки торгівля на винос;
  • прийом відвідувачів в ТРЦ і інших закладах розважальної діяльності;
  • робота магазинів, крім продуктових;
  • робота установ культури, які проводять культурно-масові заходи (концерти, фестивалі, театральні заходи, кінопокази і т.д.);
  • діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Що працює:

  • продуктові магазини;
  • аптеки (зокрема, ветеринарні);
  • АЗС (без зон харчування);
  • громадський транспорт;
  • установи з надання фінансових послуг;
  • оператори поштового зв'язку;
  • медичні і ветеринарні клініки;
  • автомайстерні;
  • знімальні майданчики (з обмеженням кількості учасників зйомок).

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що введення локдауну розірве ланцюг передачі хвороби COVID-19.

У разі введення повного локдауна в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього, зазначим міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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