В Украине за сутки зафиксировано 16 294 новых случая COVID-19

Это новый антирекорд по заболеваемости COVID-19
В Украине за последние сутки зафиксировано 16 294 новых случая коронавирусной инфекции. Это новый рекорд по заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на свой странице в Facebook.
По его данным, по состоянию на 28 ноября заболели 689 детей и 631 медработник.
Также за прошедшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.
Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 28 ноября, в Украине действует так называемый карантин выходного дня.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при жестком карантине еще разрабатывается.