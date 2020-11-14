В Україні за добу зафіксовано 12 524 нових випадків COVID-19

Це новий антирекорд із захворюваності на COVID-19
В Україні за останню добу зафіксовано 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий рекорд із захворюваності.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на свої сторінці у Facebook.
За його даними, станом на 14 листопада 2020 року, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.
Як повідомив міністр, також за останню добу
За весь час пандемії в Україні:
За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.