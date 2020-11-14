В Украине за сутки зафиксировано 12 524 новых случая COVID-19

Это новый антирекорд по заболеваемости COVID-19
В Украине за последние сутки зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на свой странице в Facebook.
По его данным, по состоянию на 14 ноября 2020 года, заболели 474 ребенка и 496 медработников.
Как сообщил министр, также за последние сутки
За все время пандемии в Украине:
По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.
Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалам. Также не допускается работа магазинов промтоваров, ТРЦ, кинотеатров, проведение общественных и культурных мероприятий.
Министерство охраны здоровья рассчитывает, что карантин выходного дня поможет удержать уровень заболеваемости коронавирусом на уровне 11-12 тысяч в сутки.