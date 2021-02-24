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В Україні стартує процес вакцинації, - Шмигаль

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні, 24 лютого, стартує процес вакцинації. Вакцина від коронавірусу вже направлена в регіони країни.

Про це заявив під час засідання Кабінету міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вчора до України прибула перша партія з 500 тисяч вакцин. Вона спрямована по регіонах. Відсьогодні стартує процес вакцинації", - заявив Шмигаль.

За його словами, першими отримають вакцину українські медики, які борються з коронавірусом.

"Процес безпечної вакцинації вакциною буде відбуватися на добровільній основі, і буде здійснюватися кваліфікованими мобільними бригадами", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, перша партія вакцини від коронавірусу прибула в Україну вчора, 23 лютого, близько 11:20. Літак з вакциною приземлився в аеропорту "Бориспіль". Всього в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини Covishield Oxford-AstraZeneca.

Раніше РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.

Детальніше про те, що це за вакцина і наскільки вона ефективна - у матеріалі РБК-Україна.

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Новини України вакцинаціяДенис Шмигальвакцина від коронавірусу
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