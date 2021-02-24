В Украине стартует процесс вакцинации, - Шмыгаль

В Украине сегодня, 24 февраля, стартует процесс вакцинации. Вакцина от коронавируса уже направлена в регионы страны.

Об этом заявил во время заседания Кабинета министров премье-министр Денис Шмыгаль.

"Вчера в Украину прибыла первая партия из 500 тысяч вакцин. Она уже направлена по регионам. С сегодняшнего дня стартует процесс вакцинации", - заявил Шмыгаль.

По его словам, первыми получат вакцину украинские медики, которые борются с коронавирусом.

"Процесс вакцинации безопасной вакциной будет происходить на добровольной основе, и будет осуществляться квалифицированными мобильными бригадами", - отметил премьер.