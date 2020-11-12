В Україні різко скоротилася заповненість лікарняних ліжок для COVID-19

В Україні за останні дві доби ввели понад 6 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19. Відсоток заповнювання таких ліжок скоротився до 54,7%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в порівнянні з останніми даними, які МОЗ публікував 10 листопада, заповненість ліжок скоротилася на 9,1%. При цьому станом на 12 листопада, в країні введено вже 51 628 ліжок, тоді як двома днями раніше було 45 361 ліжко.

Найгірша ситуація з ліжками спостерігається в Полтавській (71,8%) і Закарпатській (70,5%) областях. У Києві заповнені 56,9% ліжок. При цьому відразу в шести регіонах вільними залишаються більше половини введених ліжок - Херсонській (23,6%), Тернопільській (31,8%), Одеській (40,4%), Кіровоградській (42,7%), Дніпропетровській (45,5 %) і Луганській (45,6%) областях.

Водночас в країні продовжує зростати показник захворюваності COVID-19. Станом на 12 листопада в Україні цей показник становить 342,5 при нормі в 40. Двома днями раніше цей показник становив 324,5. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 643,8. У Києві показник становить 389,1.

Нагадаємо, на початку наділи Україна перейшла на другий етап реагування на COVID-19. Так, в країні буде збільшено до 80 тисяч кількість лікарняних ліжок для прийому хворих коронавірусом. Раніше планували ввести не більше 52 тисяч ліжок.

Також РБК-Україна писало, що з 14 листопада в Україні вводять карантин вихідного дня. Також уряд скасував карантинне зонування, тепер в країні діє загальнонаціональний карантин.