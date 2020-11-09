Україна переходить на другий етап реагування на COVID-19, - Ляшко

Україна перейшла на другий етап реагування на поширення коронавірусу. В країні збільшують кількість ліжок для прийому пацієнтів з COVID-19.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Санлікар назвав напруженою ситуацію з коронавірусом не тільки в Україні, але і в Європі.

"Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби. Ми продовжуємо розгортати і збільшувати кількість ліжок в наших установах охорони здоров'я, які будуть госпіталізувати хворих коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.

Він додав, що уряд поставив завдання збільшити кількість ліжок, які готові приймати хворих коронавірусом з 50 до 80 тисяч.

"80% з них (60 тисяч ліжок), будуть протягом місяця забезпечені киснем. Додатково розгорнуто мережу забезпечення киснем по закладах", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, кінці жовтня Міністерство охорони здоров'я розробило чотири етапи реагування на поширення коронавірусу.

Зазначимо, Ляшко повідомляв, що медична система України здатна витримати 15-20 тисяч хворих COVID-19 в добу.

Також повідомлялося, що в Україні введено вже понад 45 тисяч ліжок для COVID-19. З них зайняті 62,4%.

Також РБК-Україна писало, що уряд планує ввести новий карантин в країні.