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Уже в 10 областях ліжка для хворих COVID-19 заповнені більш ніж на 70%

Новость на русском → Україна, Вівторок 10 листопада 2020 10:56
Уже в 10 областях ліжка для хворих COVID-19 заповнені більш ніж на 70% Фото: лікарня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже в десяти областях. У середньому по країні заповнені 63,8% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (85,2%), Одеській (80,8%), Рівненській (79,4%), Чернігівській (73,9%), Донецькій (73,1%), Запорізькій (72,1%), Вінницькій (71,6%), Київській (71,2%), Сумській (71%) і Закарпатській (70,6%) областях. У Києві зайняті 60% ліжок.

Усього в Україні введено вже 45 361 лікарняне ліжко для COVID-19.

Також у країні продовжує зростати показник захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 9 листопада в Україні цей показник становить 324,5 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається у Чернівецькій області - 635,5. У Києві показник становить 363,6.

Нагадаємо, станом на понеділок лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 у країні були заповнені більш ніж на 70% в восьми областях.

Як писало РБК-Україна, медична система України здатна витримати 15-20 тисяч випадків заражень коронавірусом на добу. При більш ніж 20 тисяч випадків на добу система охорони здоров'я не витримає.

Підкреслимо також, в Україні за минулу добу зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд.

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