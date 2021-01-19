В Україні перевірять тарифи на громадський транспорт

Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити ціни на проїзд в громадському транспорті в Україні. Проведення аудиту він доручив заступнику керівника свого офісу Кирилу Тимошенку.

Про це повідомляє Офіс президента.

В ході перевірки буде зіставлено ціноутворення в Києві та областях України за різні проміжки часу. Також центральна влада хоче отримати роз'яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів.

"Завданням усіх представників системи державної влади є робота в інтересах громадян", - наголосили в ОП.

Нагадаємо, Зеленський зажадав повного аудиту тарифів в Україні. Зокрема, глава держави доручив перевірити тарифи на газ та опалення.

Як писало РБК-Україна, у 2020 році громадський транспорт в Україні подорожчав на 8%. Державна служба статистики розповіла, у яких містах найбільша ціна за проїзд.

Крім того, у 2021 році очікується зростання вартості залізничних квитків. Планують від березня щомісяця робити індексацію.