ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні перевірять тарифи на громадський транспорт

Новость на русском → Київ, Вівторок 19 січня 2021 21:12
В Україні перевірять тарифи на громадський транспорт Фото: маршрутки (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити ціни на проїзд в громадському транспорті в Україні. Проведення аудиту він доручив заступнику керівника свого офісу Кирилу Тимошенку.

Про це повідомляє Офіс президента.

В ході перевірки буде зіставлено ціноутворення в Києві та областях України за різні проміжки часу. Також центральна влада хоче отримати роз'яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів.

"Завданням усіх представників системи державної влади є робота в інтересах громадян", - наголосили в ОП.

Нагадаємо, Зеленський зажадав повного аудиту тарифів в Україні. Зокрема, глава держави доручив перевірити тарифи на газ та опалення.

Як писало РБК-Україна, у 2020 році громадський транспорт в Україні подорожчав на 8%. Державна служба статистики розповіла, у яких містах найбільша ціна за проїзд.

Крім того, у 2021 році очікується зростання вартості залізничних квитків. Планують від березня щомісяця робити індексацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Володимир Зеленський транспорт тарифи аудит
NEWS
Зеленський вимагає повного аудиту тарифів в Україні
РБК-Українаінформаційне агентство Зеленський вимагає повного аудиту тарифів в Україні
DAILY
Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні